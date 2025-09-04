Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Başkan Erdoğan, "Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum." dedi.
