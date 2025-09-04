Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti

04.09.2025 | 23:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Başkan Erdoğan, "Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti 01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti 04.09.2025 | 23:10
Sarıyer’de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında 00:36
Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında 04.09.2025 | 20:16
Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 5 bin TL’ye mi çıkacak? | Video 06:34
Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 5 bin TL'ye mi çıkacak? | Video 04.09.2025 | 12:12
Google’ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi! Türkiye savunma sanayisinde bunu başardı | Video 15:58
Google'ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi! "Türkiye savunma sanayisinde bunu başardı" | Video 04.09.2025 | 15:12
MSB, Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 01:30
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 04.09.2025 | 12:24
Google’da dünya genelinde kesinti: Uzman isimden A Haber’de önemli mesajlar | Video 21:53
Google'da dünya genelinde kesinti: Uzman isimden A Haber'de önemli mesajlar | Video 04.09.2025 | 11:06
Bakanlıktan ’gıda’ denetimi: Kıyma makinelerine gizlenmiş düzenek tespit edildi! | Video 02:19
Bakanlıktan 'gıda' denetimi: Kıyma makinelerine gizlenmiş düzenek tespit edildi! | Video 04.09.2025 | 09:49
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 09:28
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 04.09.2025 | 09:13
Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı 01:47
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı 03.09.2025 | 22:35
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 20:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.09.2025 | 21:32
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 09:18
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 03.09.2025 | 15:41
Süresiz nafaka kalkıyor mu? Boşanmak için ayrı nafaka için ayrı dava! Gözler Meclis’e çevrildi | Video 02:13
Süresiz nafaka kalkıyor mu? Boşanmak için ayrı nafaka için ayrı dava! Gözler Meclis'e çevrildi | Video 03.09.2025 | 14:52
Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında! | Video 07:55
Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında! | Video 03.09.2025 | 13:22
Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber’e konuştu: Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz | Video 08:18
Son Dakika | Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: "Görevimin başındayım, planlarımızı yapıyoruz" | Video 03.09.2025 | 11:22
Son Dakika: İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! CHP’li 2 belediyeye operasyon: 7 gözaltı kararı | Video 01:50
Son Dakika: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li 2 belediyeye operasyon: 7 gözaltı kararı | Video 03.09.2025 | 10:31
Bakan Kurum’dan Malatya’da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım | Video 01:31
Bakan Kurum'dan Malatya'da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım | Video 03.09.2025 | 10:20
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video 00:50
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2025 | 08:32
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 01:34
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 02.09.2025 | 21:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 39:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 02.09.2025 | 21:31
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 01:22
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 02.09.2025 | 18:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY