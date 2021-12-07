Video Haber Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı | Video
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı | Video

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı | Video

07.12.2021 | 00:12

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı...

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