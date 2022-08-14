Video Haber Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular | Video
Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular | Video

Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular | Video

14.08.2022 | 22:33

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OTOMATİK OYNAT

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Bodrum'da devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

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