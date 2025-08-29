Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inde kılınan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında İsrail için boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam" ifadelerini kullandı.