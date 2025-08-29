Video Haber Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video

29.08.2025 | 16:41

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inde kılınan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında İsrail için boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı | Video 01:20
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video 29.08.2025 | 16:41
CHP’li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video 00:55
CHP'li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 16:17
TBMM Gazze için toplandı! Bakan Fidan: İsrail’in işlediği suçlar cezasız kalmamalı | Video 25:23
TBMM Gazze için toplandı! Bakan Fidan: "İsrail'in işlediği suçlar cezasız kalmamalı" | Video 29.08.2025 | 14:53
TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı | Video 11:09
TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" | Video 29.08.2025 | 14:51
Mamak’ta CHP skandalı: Belediye araçları delege seçiminde yakalandı! | Video 00:35
Mamak’ta CHP skandalı: Belediye araçları delege seçiminde yakalandı! | Video 29.08.2025 | 14:06
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı 00:24
Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı 28.08.2025 | 22:47
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:54
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 28.08.2025 | 18:25
Milli Uçak Gemisi için tarihi gün! Kaynağı Başkan Erdoğan bizzat yaptı 04:40
Milli Uçak Gemisi için tarihi gün! Kaynağı Başkan Erdoğan bizzat yaptı 28.08.2025 | 18:16
Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da açıklamalar | Video 08:00
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video 28.08.2025 | 16:10
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 03:46
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 28.08.2025 | 14:56
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 05:30
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 28.08.2025 | 13:11
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 01:32
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 28.08.2025 | 10:33
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 05:32
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 28.08.2025 | 09:18
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 28.08.2025 | 08:29
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 27.08.2025 | 18:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı | Video 02:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı | Video 27.08.2025 | 15:06
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 12:20
Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video 02:02
Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video 27.08.2025 | 11:34
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak’ta göreve başladı | Video 01:02
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı | Video 27.08.2025 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY