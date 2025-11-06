Video Haber Eğitimde Dekolonizasyon’ Zirvesi'nden önemli mesajlar! Esra Albayrak: Afrika’daki bilginin Değeri Londra’dakinden eksik değildir
04.11.2025 | 14:03

NUN Okulları tarafından 2018 yılında hayata geçirilen geleneksel “Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi”, bu yıl beşinci kez düzenlendi. Her yıl eğitim alanında yenilikçi bakış açılarını gündeme taşıyan zirve, bu kez “Eğitimde Dekolonizasyon” temasıyla katılımcılarını ağırladı.

Sabah TV'ye açıklamalarda bulunan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "İnsanın insana saygı duyması. Afrika'daki bir yerli kabilenin ürettiği bilgi, Londra'da bir akademisyenin ürettiği bilgiden daha değersiz görülmemeli. Çünkü hakikaten orada da bir gözlem var, orada da bir tecrübe var ve orada da çözülen ihtiyaçlar var. Dolayısıyla biz bu çok seslilik içinde insanlık geleceğinin daha renkli, daha güçlü, daha huzurlu olacağına inanıyoruz." dedi.

Zirveye katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci yaptığı açıklamada "Dil ve düşünce üzerindeki prangaları kaldırmak gerekiyor ve tamamen bizim kendi kavramlarımızla ürettiğimiz kendi kavramlarımızla düşündüğümüz ve ürettiğimiz bir düşünce biçimi bir felsefe ortaya koymamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda tam anlamıyla eğitimde de bir özgürleşmeden söz edebiliriz." Dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. Özdil ise yaptığı açıklamalarda "Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede bilginin tek taraflı, bilgiye sahip olduğunu düşünen güç odağı tarafından dayatılarak üretilmesinin hiçbir sağlıklı sonuç verdiğini düşünmüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan ise "Tüm perspektiflerden dekolonizasyon kavramına ve eğitime yansımalarına bakıyoruz. Bizim için çok öğretici oldu. Kavram Türkiye'de yeni yeni tartışılan bir kavram. "Dekolonizasyonun yerine ne koyabiliriz?" bunun toplantısıydı aslında" ifadelerini kullandı.

Eğitimde Dekolonizasyon' Zirvesi'nden önemli mesajlar! Esra Albayrak: Afrika'daki bilginin Değeri Londra'dakinden eksik değildir
