Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı | Video
Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayii vahşetini konuşuyor. Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir tekel bayiinde meydana gelen kan donduran olayda, iki genci hunharca katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ilk yakalanan Murat Özer çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...
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