Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!

Eskişehir'de Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 4 kişi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. 4 şahıstan 3'ü Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.