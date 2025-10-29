F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36 Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü F-16 savaş uçakları, Çorum ve Amasya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri alkışlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü'nden kalkan 3 savaş uçağı önce Çorum ardından Amasya il merkezinde yakın uçuş gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyenler nefes kesen o anları coşkuyla takip etti. Pilotlar, halkın bayramını kutladı.Savaşan şahinleri gururla izlediklerini anlatan vatandaşlardan Dilek Kurt, "Uçaklar çok alçaktan geçtiler. Pilotlarımız mükemmeldi. Onlarla gurur duyduk" dedi.Pilotları kutlayan Amasya Valisi Önder Bakan da, "İnşallah yakın bir zamanda gök vatanda Kaan savaş uçağımızı uçarak göreceğiz. Bu aksiyonların her birisini kendi yerli ve milli savaş uçaklarımız yapacak" diye konuştu.