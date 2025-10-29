F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video
29.10.2025 | 15:36
Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü F-16 savaş uçakları, Çorum ve Amasya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri alkışlandı.
Savaşan şahinleri gururla izlediklerini anlatan vatandaşlardan Dilek Kurt, "Uçaklar çok alçaktan geçtiler. Pilotlarımız mükemmeldi. Onlarla gurur duyduk" dedi.
Pilotları kutlayan Amasya Valisi Önder Bakan da, "İnşallah yakın bir zamanda gök vatanda Kaan savaş uçağımızı uçarak göreceğiz. Bu aksiyonların her birisini kendi yerli ve milli savaş uçaklarımız yapacak" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
16:30
02:27
08:05
14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
23:30
14:52
02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44
10:46
Başkan Erdoğan, "Altay" teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 28.10.2025 | 14:43
37:16
01:41
08:37
09:16
04:41
01:16
04:16
SON DAKİKA | PKK’lı teröristlerin Kandil Dağı’ındaki mağaraları kamerada 26.10.2025 | 12:24
26:24
09:56
27:45
Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video 25.10.2025 | 16:00