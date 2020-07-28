Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
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Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video 28.07.2020 | 19:05
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Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Video 28.07.2020 | 19:19
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İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür | Video 28.07.2020 | 18:26
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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 28.07.2020 | 12:40
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Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Camilerimizi ihmal etmeyin" | Video 27.07.2020 | 19:04
Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.