Gözyaşları ile hafızalara kazınmışlardı: Bakan Kurum, yeni görüntülerini paylaştı “Bir yeniden başlama hikayesiydi bu…” | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından kaldıkları çadır önünde gözyaşı döken Koyunlu çiftinin taşındıkları köy evinden görüntülerini paylaştı: Bir yeniden başlama hikayesiydi bu… Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı.
