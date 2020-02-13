Hava durumu: Meteoroloji yoğun kar yağışı için uyardı! Yurt genelinde 33 ilde okullar bugün tatil! | Video (13.02.2020)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumu raporunu paylaşarak uyarılarda bulundu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yoğun kar yağışı için uyarılar yapıldı. Şubat ayının ortalarına gelinirken yoğun kar yağışı beraberinde okulların tatil olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yurt genelinde 33 ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji çığ, ulaşımda aksama ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji ayrıca, kar kalınlığının kimi illerimizde 20 cm ve üzerine ulaşabileceğini duyurdu.

Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yapan MGM, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile deprem bölgesi illerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Kurum, kimi illerimizde 20 cm ve üzerinde yoğun kar yağışına dikkat çekmesinin yanında olası buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını da istedi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarıları yinelendi.