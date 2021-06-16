HDP'li başkan yardımcısının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
01:07
Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı | Video 16.06.2021 | 20:39
02:07
02:08
06:00
03:24
Bakan Koca'nın paylaştığı Sabire hemşire duygularını anlattı | Video 16.06.2021 | 18:24
05:30
Melih Altınok | Veyis Ateş’in Habertürk’teki velisi kim? 16.06.2021 | 17:22
03:06
Engin Ardıç | Ayıp oluyor 16.06.2021 | 15:43
24:31
09:37
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı 16.06.2021 | 13:04
02:12
Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj 16.06.2021 | 12:50
05:39
Yavuz Donat | Afyon... Yerli ve milli 16.06.2021 | 12:48
02:06
FETÖ'nün ‘Emniyet Yapılanması’nın sözde "Mahrem İmamı" yakalandı | Video 16.06.2021 | 11:44
02:15
04:29
Türkiye onu unutmadı! Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırası yaşıyor... 16.06.2021 | 11:04
11:25
Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 16.06.2021 | 10:38
02:05
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama 16.06.2021 | 10:36
35:26
Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı! 15.06.2021 | 16:48
03:46
Şırnak’ın Silopi belediye başkan yardımcısı Tahir Tarhan 10 gün önce Cizre’de aşırı hızdan dolayı motosiklete çarpmış ve kazada 2 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü bugün hayatını kaybetti.