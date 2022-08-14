Video Haber HDP’li vekilin ‘Kürdistan’ sözlerine AK Parti İl Başkanından tepki | Video
HDP’li vekilin ‘Kürdistan’ sözlerine AK Parti İl Başkanından tepki | Video

HDP’li vekilin ‘Kürdistan’ sözlerine AK Parti İl Başkanından tepki | Video

14.08.2022 | 12:17

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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale’nin Kepez beldesinde düzenlenen Kemal Kurkut Futbol Turnuvası’nda ‘Kürdistan’ ifadesi kullanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’e, “Bu yaşanan hadise şehrimizde birçok vatandaşımızın yüreğini acıtmış, şehrimizde şehit düşen şüheda kenti Çanakkale’mizdeki binlerce şehidimize rağmen burada onların kemiklerini sızlatan hadiseye sebep olmuşlardır” diyerek tepki gösterdi.

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10 Ağustos Çarşamba günü Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde HDP Gençlik Merkezi ve HDP Kadın Meclisi tarafından Kepez Spor Kulübü tarafından işletilen halı sahada HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün de konuk olarak katıldığı Kemal Kurkut Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada bir konuşma yapan HDP'li Milletvekili Bülbül, "Türkiye'nin ve Kürdistan'ın başka yerlerinde turnuvayı sürdüren arkadaşlara da sevgiler, saygılar ve başarılar" ifadesini kullandı. Bunun üzerine dün Kepez Spor Kulübü Başkanı Ahmet Rasim Başak ve Kepez Spor Altyapı Sorumlusu Onur Topsoy, "HDP Gençlik Merkezi tarafından Kemal Kurkut Futbol Turnası düzenlenmiştir. Kepez Spor'un işlettiği halı sahada düzenlenen bu turnuvadan Kepez Spor Başkanı ve yönetimi olarak bilgimiz, alakamız ve iznimiz asla olmamıştır. Kamuoyunda tartışıldığı gibi bizim de milli duygularımızı zedeleyen bir davranıştır. Bu yüzden Kepez Spor'daki görevlerimizden istifa ediyoruz" şeklinde yayınladıkları açıklamayla istifa ettiklerini duyurdu.

"HANGİ MANTIK, HANGİ AKILLA BU OLAYA MÜSAADE ETTİĞİNİ BİZ MERAK EDİYORUZ"
HDP'li vekilin 'Kürdistan' sözlerine tepki gösteren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "10 Ağustos Zaferi'nin 107. yıldönümünün kutlandığı bu kıymetli iklimde Çanakkale'mizde bu mukaddes topraklarda HDP'li vekil ve beraberindeki heyetin düzenlediği bir futbol turnuvasına şahitlik ettik. Bu futbol turnuvasında HDP'li vekil 'Kürdistan' söylemlerini çok rahatlıkla kullanabildi. Tabii bu turnuvanın yapıldığı saha Kepez Spor Kulübü'nün sahası. Kepez Spor Kulübü'nün başkanının, 'Benim bu organizasyondan haberim yok. Bu sahayı kullanmaları için bizden herhangi bir talepleri olmadığı' sözlerinin ardından kendileri çok onurlu bir davranış sergileyerek istifa etti. Kepez Spor Kulübü Başkanının istifasından anladığımız üzere bu saha 'Kürdistan' söylemlerini kullanabilen vekil ve beraberindeki heyetle beraber arkalarına birini, bazı güçleri alarak bu işi yapabildiklerini biz anlıyoruz. Kepez'de bir belediye başkanı var. Kepez'deki yerel yöneticinin, belediye başkanının hangi mantık, hangi akılla bu olaya müsaade ettiğini biz merak ediyoruz. Kendisinden bir açıklama bekliyoruz" dedi.

"HDP'Lİ VEKİLİN 'KÜRDİSTAN' SÖYLEMİNE MÜSAADE EDEN BİR YÖNETİCİ AKLINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Böyle bir söyleme müsaade eden bir yönetici aklını kabul etmediklerini belirten Makas, "Yine aynı şekilde aynı heyetin Boğaz Komutanlığındaki askeri personelimizin çöpünü toplamaktan imtina eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan askeri personelin çöpünü toplamazken, burada o heyete salon tahsis etmesini esefle kınıyoruz. Şehrin yerel yöneticileri şehrin yerel dinamiklerini değerlendirip, şehrin vicdanına göre hareket etmesi gereken kişilerdir. Fakat biz burada Kepez Belediye Başkanını ne de Çanakkale Belediye Başkanını şehrin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, şehrin hassasiyetleri, değerlerini göz önünde bulundurarak hareket etmediğini düşünüyoruz. Bu yaşanan hadise şehrimizde birçok vatandaşımızın yüreğini acıtmış, şehrimizde şehit düşen şüheda kenti Çanakkale'mizdeki binlerce şehidimize rağmen burada onların kemiklerini sızlatan hadiseye sebep olmuşlardır. Bakın burada 15'lilerin, burada Anadolu'nun binlerce şehidimizin yattığı topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklar hepimizin tüm maneviyatıyla sahip çıkmamız gereken topraklar. Fakat burada bir HDP'li vekilin 'Kürdistan' söylemine müsaade eden bir yönetici aklını asla kabul etmiyoruz. Burada yerel yöneticilerin sorunları her kimse kendileri dahil gereğini yapmasını acilen bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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