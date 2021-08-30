Hilal Kaplan'dan İsmail Saymaz'a cevap: Bylock İsmail'e 'Görgüsüz İsmail' lakabını kendin eklemiş oldun | Video

Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, kendisini sosyal medyada hedef alan İsmail Saymaz'a cevap verdi. Kaplan, Saymaz'ın geçmiş dönemdeki paylaşımlarına dikkat çekti ve FETÖ'yü savunduğunu ortaya koydu. Saymaz'ın imzalı kitap paylaşımını da yanıtsız bırakmayan Kaplan, "Sana kitap imzalayıp gönderdiğimi düşünecek kadar zavallı durumdasın. Beyefendi olmadığını kanıtlamak için bu kadar uğraşmasaydın. Genç bir emekçiyi de zor durumda bıraktın. Bylock İsmail’e 'Görgüsüz İsmail' lakabını kendin eklemiş oldun. Hayırlı olsun."