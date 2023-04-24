Video Haber Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video

Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video

24.04.2023 | 00:35

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini devam ettiriyor. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise araçlarını durdurarak cep telefonları ile görüntüledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pervin Buldan işaret etmişti: HDP’li Ahmet Yıldırım’dan İsveç’te Kemal Kılıçdaroğlu’na ’oy verin’ çağrısı! | Video 00:53
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı! | Video 24.04.2023 | 00:33
Ilgaz Dağı’nda nisan ayında kar sürprizi | Video 01:04
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video 24.04.2023 | 00:35
23 Nisan etkinliklerinde gülümseten Erdoğan sevgisi | Video 00:19
23 Nisan etkinliklerinde gülümseten Erdoğan sevgisi | Video 24.04.2023 | 00:08
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video 03:06
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video 23.04.2023 | 23:40
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 02:15
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 23.04.2023 | 23:30
Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video 01:55
Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video 23.04.2023 | 23:21
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK’ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video 32:15
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video 23.04.2023 | 20:58
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK’ya teslim edildi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 50:20
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 23.04.2023 | 19:50
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 50:20
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 23.04.2023 | 17:03
Haşmet Babaoğlu | Bayram Notları: Gelecek... 02:24
Haşmet Babaoğlu | Bayram Notları: Gelecek... 23.04.2023 | 15:42
Emniyet Müdürü Aktaş, koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya devretti | Video 02:45
Emniyet Müdürü Aktaş, koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya devretti | Video 23.04.2023 | 15:28
Melih Altınok | Şampanya tıpası 03:07
Melih Altınok | Şampanya tıpası 23.04.2023 | 15:38
Bercan Tutar | ’Trajik zihniyet’ kazanırsa 04:01
Bercan Tutar | 'Trajik zihniyet' kazanırsa 23.04.2023 | 14:59
Erhan Afyoncu | Osmanlı’da bayramlaşma muhteşem görüntülere sahne olurdu 06:47
Erhan Afyoncu | Osmanlı'da bayramlaşma muhteşem görüntülere sahne olurdu 23.04.2023 | 14:54
Nurullah Gür | Oyun değiştirici enerji hamleleri 04:12
Nurullah Gür | Oyun değiştirici enerji hamleleri 23.04.2023 | 14:50
HDP’li Rüştü Tiryaki: Kürt sorununun mimarı CHP’dir | Video 01:01
HDP'li Rüştü Tiryaki: "Kürt sorununun mimarı CHP'dir" | Video 23.04.2023 | 14:37
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu’nun Sarayburnu’ndan ayrıldığı anları paylaştı | Video 00:40
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı | Video 23.04.2023 | 13:07
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe’de depremzede çocuklarla bir araya geldi | Video 21:41
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de depremzede çocuklarla bir araya geldi | Video 23.04.2023 | 13:23
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan’ı selamladı | Video 12:54
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı | Video 23.04.2023 | 12:17
TCG Anadolu demir aldı! O anlar böyle görüntülendi | Video 06:07
TCG Anadolu demir aldı! O anlar böyle görüntülendi | Video 23.04.2023 | 10:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA