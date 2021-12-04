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OTOMATİK OYNAT
00:32
Ortodoks rahipten Papa’ya: “Papa, sen bir kafirsin” | Video 04.12.2021 | 23:09
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İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü | Video 04.12.2021 | 22:38
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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
09:53
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
02:52
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Dünya altüst olmuş! 04.12.2021 | 15:46
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Mehmet Barlas | Çin’den Türkiye’ye uzanan yol 04.12.2021 | 15:19
03:24
Engin Ardıç | Hamsili baklava 04.12.2021 | 13:45
03:53
Salih Tuna | Bir tek Erdoğan mı bilmiyor? 04.12.2021 | 13:44
01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
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SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi’ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesi ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.