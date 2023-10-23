İstanbul Valisi Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması | Video 23.10.2023 | 14:48 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "1 hafta sonra 29 Ekim’e girmiş olacağız. Türkiye Yüzyılına başlayacağız. Nasıl çocuklarımıza doğum günü yapıyorsak Cumhuriyetimizin doğum gününde bayraklarla şehrimizi süslüyoruz. İstanbul’un genelinde bunu yapacağız. İstanbul’da irili ve ufaklı olmak üzere bin civarında etkinlik oldu. Hedefimiz yılın sonuna kadar bu etkinlikleri 5 bin civarında bitirmek" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Gül'e Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. İstanbul'un Türk bayraklarıyla donatılacağını vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, "İnsanlık tarihi, geçmişte eşi benzeri görülmemiş en sıkıntılı günleri yaşıyor. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar, zulüm bütün insanlığın için sızlatıyor. Cumhuriyetimiz, 100'üncü yılını geride bırakıyor. İkinci yüzyılın arifesindeyiz. Türkiye yüzyılına başlamak üzereyiz. Cumhuriyet son yüzyıldaki en önemli kazanımlarımızdan biridir. Cumhuriyetimizin doğum günü. 1 hafta sonra 29 Ekim'e girmiş olacağız. Türkiye Yüzyılına başlayacağız. Nasıl çocuklarımıza doğum günü yapıyorsak nasıl evlenen çocuklarımıza çok güzel düğünler yapıyorsak cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor. Bayraklarla şehrimizi süslüyoruz. İstanbul'un genelinde bunu yapacağız. 7'den 70'e vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, kamu, kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir başkasının bayrak getirmesini beklemeden, bir başkasının bir şey söylemesini beklemeden evlerimizi, iş yerlerimizi adeta gelinlik kız gibi, düğün gibi şehrimizi süslememiz gerekiyor. Bu vesileyle ben bir kez daha Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını son yüzyılda, öncesinde bu vatan için şehit düşmüş şehitlerimizi, vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Öğrencilerimiz başta olmak üzere katkı veren ve verecek herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ YILIN SONUNA KADAR BU ETKİNLİKLERİ 5 BİN CİVARINDA BİTİRMEK"

Yıl sonuna kadar 5 bin etkinlik yapmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Gül, "İstanbul'da irili ve ufaklı olmak üzere bin civarında etkinlik oldu. Hedefimiz yılın sonuna kadar bu etkinlikleri 5 bin civarında bitirmek. Bu etkinliklerde sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, kamu - kurum kuruluşlar, vatandaşlar Cumhuriyet hepimizin ortak değeri bu dolayısıyla etkinliklerde herkes kendi alanında üniversitelerimiz bu anlamda katkı sunmuş oluyor. Hafta sonu 29 Ekim biliyorsunuz: ondan öncesinde hem cumartesi hem Pazar günü etkinlikler var. Bunlarında provalarını yapmaya başlayacağız. Vatandaşlarımıza sıkıntı oluşturduğumuzun farkındayız. Ama her sene 100'üncü yıl kutlanmıyor. Her sene cumhuriyetin coşkulu kutlanmıyor. Bu açıdan onlarında hoşgörüsüne sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Vali Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile vatandaşlara ve esnaflara bayrak dağıttı. Öte yandan Valilik tarafından kamu ve özel işyerleri dahil olmak üzere İstanbul genelinde herkesin 28-30 Ekim tarihleri arasından bulundukları yerleri Türk bayrağı ile donatılması için genelge yayınlandı. Genelge 39 ilçe ve diğer kamu kurumlarına gönderildi.