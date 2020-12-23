İstanbul’da mülk edinmek isteyen yabancı yatırımcılara 6 dilde rehber | Video

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’ni yayınladı.

İstanbul Ticaret Odası, yabancı yatırımcıların ofis ve konut satın alma ile ilgili sorularına cevap vermek için 'İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi' adıyla 6 dilde rehber ve bilgi broşürü yayınladı. İngilizce basılan rehber, uluslararası yatırımcı için İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile de zenginleştirildi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehberin İstanbul'un yatırım fırsatlarını, geniş bir yabancı yatırımcı kitlesine ulaştırması hedefleniyor. Rehberde, "Verilerle Türkiye, Türkiye'de Mülk Sahibi Olmak ve Yatırım Aşamaları, Uluslararası Bankacılık İşlemleri, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak, Türkiye'de Yatırım ve Proje Fırsatları, Yatırım Fırsatları Sunan Sektörler ve Büyük Projeler" bölümleri yer alıyor.