İstanbul'un akciğerlerine kaçak yapı! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
02:57
04:34
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Video 30.07.2020 | 11:07
00:37
Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar | Video 30.07.2020 | 00:41
02:21
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı | Video 29.07.2020 | 22:13
01:24
Muharrem İnce parti kuracak iddiası! Neden sessiz? | Video 29.07.2020 | 20:30
00:44
Bayram Şenocak: Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! | Video 29.07.2020 | 20:02
03:37
03:48
01:40
Mekke'de koronavirüs salgınının gölgesinde ilk tavaf yapıldı | Video 29.07.2020 | 18:56
01:16
Erzurum'da kasırga onlarca ağacı kökünden söktü | Video 29.07.2020 | 18:28
04:53
45:46
00:27
01:54
02:18
24:37
02:06
00:17
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Hacıosman Korusu'na dikilen kaçak yapılar için sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şenocak, 1. Derece Sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu'na dikilen kaçak binalarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilçe başkanıyla 'Zabıtacılık' oynayan 'Kamelya röntgencisi' diyerek "CHP İl Başkanı sanırım bu sefer 'erketecilik' yapıyor!" dedi.
İBB personelinin resmi araçlarla içki içip alem yaptığı skandal görüntülere tepkiler büyüyor | Video