Video Haber İstanbul'un akciğerlerine kaçak yapı! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki | Video

İstanbul'un akciğerlerine kaçak yapı! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki | Video

İstanbul'un akciğerlerine kaçak yapı! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki | Video
30.07.2020 | 11:36

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Hacıosman Korusu'na dikilen kaçak yapılar için sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şenocak, 1. Derece Sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu'na dikilen kaçak binalarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilçe başkanıyla 'Zabıtacılık' oynayan 'Kamelya röntgencisi' diyerek "CHP İl Başkanı sanırım bu sefer 'erketecilik' yapıyor!" dedi.

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