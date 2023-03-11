İşte Millet ittifakıyla yakınlaşan HDP'nin PKK bağlantıları | Video

SABAH, Millet İttifakı'na yakınlaşan HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla bağlantılarını derledi. Selahattin Demirtaş, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği eylemleri organize etmekle suçlanıyor. Öte yandan daha önce HDP ve Selahattin Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıkmış ve “Cizre yanarsa Bodrum da yanar” ifadelerini kullanmıştı. İşte HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla bağlantılarını gösteren olayların kronolojisi