İşte Millet ittifakıyla yakınlaşan HDP'nin PKK bağlantıları | Video
SABAH, Millet İttifakı'na yakınlaşan HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla bağlantılarını derledi. Selahattin Demirtaş, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği eylemleri organize etmekle suçlanıyor. Öte yandan daha önce HDP ve Selahattin Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıkmış ve “Cizre yanarsa Bodrum da yanar” ifadelerini kullanmıştı. İşte HDP’nin kanlı terör örgütü PKK’yla bağlantılarını gösteren olayların kronolojisi
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