Video Haber Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?'
Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?'

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?'

30.11.2022 | 16:40

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül'de CHP kampında partililere 'Benimle misiniz?' diye sorarak, adaylık mesajı vermişti. Benzer açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de geldi.

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