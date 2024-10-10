Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden gemi, Beyrut Limanı'ndan yıla çıktı | Video

MSB: "İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin’e gelmek üzere Beyrut Limanı’ndan yola çıktı"