O terörist böyle etkisiz hale getirildi | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen’in etkisiz hale getirldiği operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
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