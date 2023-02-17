Okullar tatil mi? Bakan Özer 10 il dışındaki yerler için kararı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? | Video

Büyük deprem felaketi sonrası 'Okullar ne zaman açılacak, okullar tatil mi' sorusu son dönemin en çok merak edilenleri arasına girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 il dışında kalan 71 ilde okulların başlayacağı tarih konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Özer ayrıca deprem felaketinden etkilenen 10 ilde eğitimin nasıl olacağı konusunda önemli mesajlar verdi. Okullar tatil mi olacak? İşte detaylar.