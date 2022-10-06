Pendik’te CHP’nin hayır oyu verdiği caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verildi | Video
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CHP grubu Pendik Belediyesi tarafından yeni yapılan yollara verilmek üzere meclis gündemine gelen Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimlerini ‘provokatif amaç’ olarak değerlendirdi. Osmanlı sultanlarının isimleri CHP grubunun ret oylarına karşın Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla mecliste kabul edildi