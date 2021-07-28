Şarkıcı Çağatay Akman'ın darp ettiği eski sevgilisi Öykü Uslu koruma talebinde bulundu! | Video
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Şarkıcı Çağatay Akman, geçtiğimiz gün eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin kapısına dayanarak Uslu’yu darp etmişti. Darp nedeniyle önce karakola başvuran Öykü Uslu, bugün koruma talebinde bulundu. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Uslu, “Eski bir beraberlik. Uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Yani nedenini, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında” dedi.