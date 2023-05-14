Video Haber SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE

14.05.2023 | 18:03

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. Türkiye genelinde oylar sayılırken, ilk sonuçlar ajanslara düşmeye başladı. Seçim yayın yasağı YSK tarafından kalkar kalkmaz seçim sonuçları resmi ve anlık olarak yayınlanmaya başlayacak. İşte canlı yayında il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları.

VİDEO DEVAM EDİYOR

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13.Cumhurbaşkanı olacak. Adaylardan biri seçim sonucu sonrası yüzde 50'yi aşamaz ise seçim 28 Mayıs'ta en çok oy alan iki adayın katılımı ile yeniden gerçekleşecek.

AHaber CANLI YAYIN

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ 01:58
SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ 14.05.2023 | 18:43
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video 01:40
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video 14.05.2023 | 18:33
2023 SEÇİM SONUÇLARI açıklanıyor! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları CANLI YAYIN izle! | Video 02:28
2023 SEÇİM SONUÇLARI açıklanıyor! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları CANLI YAYIN izle! | Video 14.05.2023 | 18:05
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 02:12
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 14.05.2023 | 18:03
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 02:47
İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 14.05.2023 | 17:39
SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK’dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor | Video 05:04
SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK'dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor | Video 14.05.2023 | 17:30
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 03:19
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 14.05.2023 | 16:33
Seçim sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | Video 03:37
Seçim sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? | Video 14.05.2023 | 16:26
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 00:49
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 14.05.2023 | 15:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 04:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:10
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 01:01
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin’de oyunu kullandı | Video 03:11
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:07
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da oyunu kullandı | Video 02:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:45
Bakan Varank, Bursa’da oyunu kullandı | Video 06:36
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:41
Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: Eski arkadaşlarıma da dava açacağım | Video 02:30
Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: "Eski arkadaşlarıma da dava açacağım" | Video 14.05.2023 | 14:48
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da oyunu kullandı | Video 01:56
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:58
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 05:17
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:44
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 07:14
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:33
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 03:20
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25
Bakan Kirişci oyunu kullandı | Video 01:12
Bakan Kirişci oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA