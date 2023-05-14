SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 14.05.2023 | 18:03 Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. Türkiye genelinde oylar sayılırken, ilk sonuçlar ajanslara düşmeye başladı. Seçim yayın yasağı YSK tarafından kalkar kalkmaz seçim sonuçları resmi ve anlık olarak yayınlanmaya başlayacak. İşte canlı yayında il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları. VİDEO DEVAM EDİYOR

SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13.Cumhurbaşkanı olacak. Adaylardan biri seçim sonucu sonrası yüzde 50'yi aşamaz ise seçim 28 Mayıs'ta en çok oy alan iki adayın katılımı ile yeniden gerçekleşecek.