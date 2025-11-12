Şehit Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası: "Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum" | Video
12.11.2025 | 15:28
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti: "Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."
