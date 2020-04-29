Serdar Ortaç, Demet Akalın'dan özür dilediği video yayınladı! "Dedikodular bizi buraya getirdi" | Video

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yıllar önce katıldığı bir programda Ebru Gündeş’le arasının bozulmasına Demet Akalın’ın neden olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Serdar Ortaç bir video yayınlayarak Demet Akalın'dan özür diledi. "Benim eşekliğim yüzünden bu hale geldi olay. Ebru’yla aramı Demet bozmadı. Dedikodular bizi buraya getirdi. Demet’ten bin kere özür diliyorum." ifadelerini kullandı.