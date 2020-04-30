Son dakika: '1 Milyon Yazılımcı' projesinde eğitim ne zaman başlıyor? İşte 1 Milyon Yazılımcı projesindeki son durum | Video

Son dakika haberi... 1 Milyon yazılımcı projesinde eğitin nasıl yapılacak? 1 Milyon yazılımcı projesinde dersler ne zaman başlıyor? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvurular çığ gibi büyüyor. '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Türkiye'yi bilişim alanında dünya devlerinin arasına sokacak olan '1 Milyon Yazılımcı' projesi ile ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin, canlı yayında açıkladı...