Son dakika: '1 Milyon Yazılımcı' projesinde eğitim ne zaman başlıyor? İşte 1 Milyon Yazılımcı projesindeki son durum | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:43
“Merkez Bankası 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirebilir" | Video 30.04.2020 | 16:16
00:41
Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu | Video 30.04.2020 | 15:43
01:11
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı | Video 30.04.2020 | 15:33
01:17
01:41
3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video 30.04.2020 | 15:30
10:00
01:59
CHP'li Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor | Video 30.04.2020 | 15:22
06:44
12:10
03:10
"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video 30.04.2020 | 14:07
01:49
04:21
"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video 30.04.2020 | 13:44
02:03
00:22
07:52
00:23
00:22
01:30
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi | Video 30.04.2020 | 12:29
01:59
Son dakika haberi... 1 Milyon yazılımcı projesinde eğitin nasıl yapılacak? 1 Milyon yazılımcı projesinde dersler ne zaman başlıyor? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvurular çığ gibi büyüyor. '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Türkiye'yi bilişim alanında dünya devlerinin arasına sokacak olan '1 Milyon Yazılımcı' projesi ile ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin, canlı yayında açıkladı...