Son dakika! 13 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 66 bin 892 testten 1243'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 912 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 228 bin 57'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 968 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, toplam hasta sayısı 245 bin 635, toplam vefat sayısı 5 bin 912, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,9, ağır hasta sayısı 647, toplam iyileşen hasta sayısı 228 bin 57 oldu.Bakan Koca verilere ilişkin, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349 bin 3. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" değerlendirmesinde bulundu.