Video Haber Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video

Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video

Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video
22.02.2020 | 10:24

Son dakika gelen bilgilere göre Aksaray'da, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. aza, gece yarısı Aksaray- Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul istikametine giden Kasım Peltek (32) yönetimindeki 63 AAB 063 yönetimdeki minibüs, kırmızı ışıta bekleyen Yavuz Özdemir'in (35) kullandığı 34 KZ 61 39 plakalı kamyona arkadan çarptı.

13 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kasım Peltek ile minibüsteki Ayhan Eskimiş (35), Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Nuray Yetkin (5), Emine Arıkçı (22), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), Hadi Çelik (47) ile oğlu Veli Çelik (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan Hadi Çelik, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

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