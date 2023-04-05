Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye ulaşımda dünyaya yön veriyor | Video
Son dakika...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında A haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ve dev projelerde son duruma dair önemli bilgiler verdi. Asrın felaketini yaşayan illerde inşa sürecinin devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım alanında dünyaya yön verdiğini de söyledi.
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