Son dakika! Bakan Koca açıkladı! Yüz yüze eğitim, hasta sayısında artış olan iller... | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "Yaklaşık 1 ay önce Türkiye genelinde yayılımcı bir durum vardı. 1 ay öncesine göre kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Yüz yüze eğitim için; Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. Salgının seyrini görerek bu doğrultuda kademelendirmenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun değerlendirmesi olacak. Sanırım gelecek hafta Bilim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmiş olacak."