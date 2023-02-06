Son Dakika: Bakan Özer duyurdu! Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okullar tatil edildi | Video
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.
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