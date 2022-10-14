Son dakika: Bakanlar bölgede! Bartın maden ocağı patlamasında 14 işçi hayatını kaybetti | Video

Son dakika... Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, gelişmelerin tüm kurumlar tarafından takip edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye intikal etmiştir." denildi. Maden ocağı patlaması nedeniyle bölgede bulunan Bakanlar açıklamada bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Burada bir sahra hastanesi oluşturuldu. 110 işçi çalışıyordu. Üst katta olanlar çıktı. 49 kardeşimiz vardı yer altında. Şu ana kadar hastaneye 28 kardeşimiz intikal etti. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.