SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada "Üç şehidimiz var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Din düşmanları ve kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremez." dedi. Erdoğan, İHA ve SİHA'ların önemini hatırlatarak Kızılelma'nın da 2023'te seri üretime geçeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca son dönemde tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 diplomatik zafere imza atıldığını da hatırlattı.