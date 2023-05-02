Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bay Bay Kemal ve yanındakiler, emri Kandil’den alıyor | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: Şimdi Konya'da 140 bin kişi var. Antalya'da 100 bin kardeşimiz vardı. Bay bay Kemal yanındakilerle birlikte bunlar emri nereden alıyor, Kandil'den alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Konya gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir" dedi.