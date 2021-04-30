Video Haber SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? Detaylar A Haber'de | Video

SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? Detaylar A Haber'de | Video

SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? Detaylar A Haber'de | Video
30.04.2021 | 19:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video 02:06
Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video 30.04.2021 | 20:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! | Video 02:40
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! | Video 30.04.2021 | 19:53
Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video 06:17
Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video 30.04.2021 | 19:47
Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı | Video 02:21
Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı | Video 30.04.2021 | 19:34
SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? Detaylar A Haber'de | Video 00:47
SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? Detaylar A Haber'de | Video 30.04.2021 | 19:27
Millet İttifakı'nda 'had bildirme' çatlağı! CHP ile HDP arasında 'ezik siyaset' tartışması büyüyor | Video 02:26
Millet İttifakı'nda 'had bildirme' çatlağı! CHP ile HDP arasında 'ezik siyaset' tartışması büyüyor | Video 30.04.2021 | 19:17
SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video 16:51
SON DAKİKA: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar | Video 30.04.2021 | 18:36
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki mutasyon virüs vakaları ile ilgili bilgi verdi | Video 01:34
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki mutasyon virüs vakaları ile ilgili bilgi verdi | Video 30.04.2021 | 18:47
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması! İlk sevkiyat bu ay | Video 02:08
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması! İlk sevkiyat bu ay | Video 30.04.2021 | 18:40
Rus aşısı 'Sputnik V'nin kullanımına onay verildi... Tüm detaylar A Haber'de! | Video 02:13
Rus aşısı 'Sputnik V'nin kullanımına onay verildi... Tüm detaylar A Haber'de! | Video 30.04.2021 | 18:09
Berfu ve Eser Yenenler'in bebeği ile ilgili yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu | Video 00:05
Berfu ve Eser Yenenler'in bebeği ile ilgili yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu | Video 30.04.2021 | 18:08
Sputnik V aşısının özellikleri neler ve etkinlik oranı kaç? Tüm detaylar A Haber'de konuşuldu! | Video 05:21
Sputnik V aşısının özellikleri neler ve etkinlik oranı kaç? Tüm detaylar A Haber'de konuşuldu! | Video 30.04.2021 | 17:33
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı | Video 01:52
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı | Video 30.04.2021 | 17:18
Nihat Hatipoğlu | Günah işlemekten sakının 07:46
Nihat Hatipoğlu | Günah işlemekten sakının 30.04.2021 | 14:48
Burhanettin Duran | Dış politika muhalefete kalsaydı... 04:40
Burhanettin Duran | Dış politika muhalefete kalsaydı... 30.04.2021 | 14:42
Engin Ardıç | Lumpen laftan anlamaz 03:10
Engin Ardıç | Lumpen laftan anlamaz 30.04.2021 | 14:39
Dilek Güngör | Bodrum varyantına hazır mıyız! 03:42
Dilek Güngör | Bodrum varyantına hazır mıyız! 30.04.2021 | 14:31
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 04:47
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 30.04.2021 | 14:02
Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar | Video 06:19
Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar | Video 30.04.2021 | 12:55
Müge Anlı'da son dakika... Kayıp Lütfiye Gündüz'ün o gece aracına bindiği kişi canlı yayında! Eski kocası ve sevgilisi... 06:03
Müge Anlı'da son dakika... Kayıp Lütfiye Gündüz'ün o gece aracına bindiği kişi canlı yayında! Eski kocası ve sevgilisi... 30.04.2021 | 12:23

SON DAKİKA... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek 30 nisan'ı 1.397,82 puandan noktaladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Detaylar A Haber'de...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA