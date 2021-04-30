SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? Detaylar A Haber'de | Video
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SON DAKİKA... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek 30 nisan'ı 1.397,82 puandan noktaladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Detaylar A Haber'de...