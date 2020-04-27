Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ilk görüntüler | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan Cumhurbaşkanılığı Kabinesi toplantısından ilk görüntüler yayınlandı. Toplantının gündeminin bazı corona virüsü kısıtlamaların şartlı olarak esnetilmesi ve normalleşme sürecine dönüş çalışmaların da görüşülecek.