SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan VAR kayıtları ve yabancı hakem açıklaması: Güven için...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda en çok tartışılan iki konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, VAR kayıtlarının kamuoyuna duyurulması ile ilgili konuya, "Süreçler oturdukça güven düzeyi, tatmin düzeyi artacaktır. Kayıtların açıklanması ve sistemin oturması için birbirimize inanmamız aslolandır. Kararı veren teknoloji olsa da insandır. Bu çok önemli bir konu." dedi. Kasapoğlu, yabancı hakem konusuna bakışını da canlı yayında açıkladı.