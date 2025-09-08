SON DAKİKA | Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, bugün CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Tekin, önce bir basın toplantısı düzenleyeceğini ardından da il başkanlığına gideceğini belirtti.