Son Dakika Haberi: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını | Video

Son dakika... Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa Yıldırım İlçesi Teferrüç mahallesinde bir evin bahçesine atılan mobilya atıkları bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın Uludağ'daki ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.Teferrüç muhtarı vatandaşları bahçelerine çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.