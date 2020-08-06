Son Dakika Haberi: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 06.08.2020 | 10:33
01:05
01:48
Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği | Video 06.08.2020 | 09:52
03:50
Son Dakika Haberi: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını | Video 06.08.2020 | 09:16
04:03
08:59
01:30
01:07
05:02
00:41
MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video 05.08.2020 | 13:27
08:18
03:13
00:53
09:54
Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi | Video 05.08.2020 | 11:37
05:33
03:52
02:43
11:59
Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video 05.08.2020 | 10:26
00:45
Son dakika... Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bursa Yıldırım İlçesi Teferrüç mahallesinde bir evin bahçesine atılan mobilya atıkları bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın Uludağ'daki ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Teferrüç muhtarı vatandaşları bahçelerine çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.