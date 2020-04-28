Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nden doğalgaz borusu patladı | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nden doğalgaz borusu patladı | Video 28.04.2020 | 11:25
01:30
İtalyan Başkan'dan çileden çıkartan corona virüsü sorusuna şok cevap | Video 28.04.2020 | 11:07
01:02
Yandaş TELE 1’in itibarsızlaştırma operasyonu elinde patladı | Video 28.04.2020 | 10:46
01:02
03:16
02:21
İstanbul’da vatandaş denizle buluştu, polis anında böyle engelledi | Video 28.04.2020 | 10:38
00:43
Aradıkları azılı hırsızı cezaevinde buldular | Video 28.04.2020 | 10:33
03:00
00:53
08:41
01:13
00:11
04:07
04:00
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye dev corona virüsü (Covid 19) yardımı | Video 28.04.2020 | 09:05
01:42
00:26
ABD Pentagon dünyayı şoke eden UFO görüntülerini yayınladı | Video 28.04.2020 | 07:52
00:32
00:32
00:15
Rusya'daki Türk vatandaşı ambulans uçağa bindirildi | Video 27.04.2020 | 22:14
Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ ekipleri kazı yaparken doğalgaz borusunu delinince patlama gerçekleşti.