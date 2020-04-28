Video Haber Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nden doğalgaz borusu patladı | Video

Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nden doğalgaz borusu patladı | Video

Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nden doğalgaz borusu patladı | Video
28.04.2020 | 11:25
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Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ ekipleri kazı yaparken doğalgaz borusunu delinince patlama gerçekleşti.

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