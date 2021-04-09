SON DAKİKA: İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilot sağ olarak kurtarıldı... CANLI YAYIN
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Son Dakika Haberleri İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü! KT-1 tipi askeri eğitim uçağındaki 2 pilot atlayarak sağ olarak kurtarıldı.