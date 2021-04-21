Video Haber Son dakika: Kabine'de iki yeni Bakanlık! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ayrıldı | Video

Son dakika: Kabine'de iki yeni Bakanlık! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ayrıldı | Video

Son dakika: Kabine'de iki yeni Bakanlık! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ayrıldı | Video
21.04.2021 | 01:21

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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