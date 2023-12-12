Video Haber Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...

12.12.2023 | 01:42

Son dakika haberleri... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki tüm maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi... 11:10
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi... 12.12.2023 | 01:42
Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme 01:16
Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme 12.12.2023 | 01:34
HDP’li Tülay Hatimoğulları Oruç’tan TSK’ya küstah iftira 00:41
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira 11.12.2023 | 20:53
Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Arızalanan araca bakmak için indiler 4 kişi ağır yaralandı 00:35
Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Arızalanan araca bakmak için indiler 4 kişi ağır yaralandı 11.12.2023 | 20:13
Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada 07:03
Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada 11.12.2023 | 19:59
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı 07:41
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı 11.12.2023 | 19:59
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü 02:11
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü 11.12.2023 | 17:47
Mersin’in batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu 02:11
Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu 11.12.2023 | 17:45
Bir testi daha başarıyla tamamladı! KAAN ilk uçuşuna hazırlanıyor | Video 02:09
Bir testi daha başarıyla tamamladı! KAAN ilk uçuşuna hazırlanıyor | Video 11.12.2023 | 16:21
Başkan Erdoğan DSİ toplu açılış töreninde konuştu | Video 38:43
Başkan Erdoğan DSİ toplu açılış töreninde konuştu | Video 11.12.2023 | 14:50
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ’ten ilk açıklama! | Video 19:49
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video 11.12.2023 | 14:03
Bakan Yerlikaya: Çember-8 Operasyonlarında 4 bin 951 firari yakalandı | Video 01:40
Bakan Yerlikaya: "Çember-8 Operasyonlarında 4 bin 951 firari yakalandı" | Video 11.12.2023 | 12:32
Cevdet Yılmaz: 2025’te istikrar dönemine gireceğiz | Video 23:58
Cevdet Yılmaz: "2025'te istikrar dönemine gireceğiz" | Video 11.12.2023 | 12:46
Yandaş İsmail Küçükkaya’dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti 00:54
Yandaş İsmail Küçükkaya'dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti 11.12.2023 | 12:58
PKK’lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video 01:00
PKK'lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video 11.12.2023 | 12:33
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 08:03
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 11.12.2023 | 09:45
Yavuz Donat, Gabar ve Kato’daki petrol müjdesini böyle anlatmıştı | Video 19:05
Yavuz Donat, Gabar ve Kato'daki petrol müjdesini böyle anlatmıştı | Video 11.12.2023 | 07:36
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı 01:10
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı 11.12.2023 | 01:42
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı 00:34
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı 11.12.2023 | 01:42
Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı 01:12
Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı 10.12.2023 | 23:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA