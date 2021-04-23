Son Dakika: Thodex mağdurları ne yapacak? Kripto para yatırımcıları nelere dikkat etmeli?

Thodex - Faruk Fatih Özer mağdurları paralarını geri alacak mı? 2 Milyar Dolarlık dev Thodex - Faruk Fatih Özer dolandırıcılık depremi ardınan kripto para yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, canlı yayında; kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu ve dikkat etmeleri gerekenleri açıkladı...