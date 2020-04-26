Son dakika: Türkiye'de 26 Nisan corona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor! | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Son 3 gündür vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam ederek 30.177 testte 2 bin 357 vaka belirlendi. Bugünkü vefat sayısı 99 olurken, 3558 kişi de sağlığına kavuşmuş oldu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştı 26 Nisan Türkiye günlük corona virüs tablosu...