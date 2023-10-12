Stoltenberg: “İsrail'e düşman olan hiçbir ülke veya kuruluş, çatışmayı tırmandırmaya çalışmamalıdır”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İsrail'e düşman olan hiçbir ülke veya kuruluş, durumdan yararlanmaya veya çatışmayı tırmandırmaya çalışmamalıdır” ifadelerini kullanarak, NATO müttefiklerinin Filistin saldırılarında İsrail'e “orantılılık” talebini dile getirdiğini açıkladı.